Var : un crash de deux hélicoptères fait cinq morts

Ce vendredi 2 février 2018, deux appareils de l'école d'aviation du Cannet-des-Maures se sont écrasés près du lac de Carcès, dans le Var. Selon les enquêteurs, les deux hélicoptères sont probablement entrés en collision. L'accident a coûté la vie à cinq officiers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.



