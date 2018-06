Var : une quinquagénaire devient SDF à cause de locataires qui ne l'ont jamais payée

Des années de galère administratives plus tard, elle est désormais à la rue, car elle a vendu son appartement pour rembourser le crédit de la maison. "Je vais loger à droite à gauche, là j'ai passé quatre jours à la belle étoile, je me suis acheté une petite tente. Je ne vais pas vivre ad vitam aeternam sous les ponts", a-t-elle expliqué. Une situation compliquée mais qui, elle l'espère, ne devrait pas durer : sa demande d'expulsion, bloquée le temps d'un appel et d'un dossier qui a traîné, devrait prochainement aboutir.