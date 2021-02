Variant anglais : à Dunkerque, des mesures supplémentaires pour contrer la progression du virus

La préfecture du Nord a annoncé samedi un renforcement des mesures contre le Covid-19, sans ordonner pour autant la fermeture des collèges et lycées. La préfecture a choisi de décaler l'arrivée et la sortie des classes dans les écoles maternelles et élémentaires afin d'éviter les attroupements et de faire fonctionner les collèges et lycées "en mode mixte (présentiel/distanciel) pour réduire le nombre d'élèves présents" à partir de ce lundi. À la veille du week-end, une classe sur dix était fermée à Dunkerque.