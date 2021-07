Variant Delta : des scientifiques appellent au retour du masque, y compris dedans et même vacciné

Le plaisir de s'aventurer dans la rue sans masque aura été de courte durée. Des Alpes-Maritimes au Var en passant par les Pyrénées-Orientales, l'Hérault ou la Meurthe-et-Moselle, de plus en plus de départements obligent à nouveau à porter le masque en extérieur sur tout ou partie de leur territoire face la diffusion rapide d'un variant Delta très contagieux et la dégradation des indicateurs épidémiologiques.

C'est notamment le message qu'a voulu faire passer le Pr Rémi Salomon, Président de la Commission Médicale d'Etablissement de l'APHP en arrivant masqué ce dimanche sur le plateau de LCI, en raison de la contagiosité du variant Delta. "Je l'avais retiré un peu en plateau en mai parce que je me disais qu'étant vacciné, le risque était moindre et là je le remets même vacciné car même si j'ai moins de risque d'attraper la Covid il n'est pas nul", a expliqué le médecin appelant à "faire dans la nuance" et insistant sur le fait que "c'est pas blanc ou noir".

Selon lui, "quand on est dans une telle dynamique de progression du virus", il faut en revenir aux "gestes barrières à l'intérieur,

masque à l'intérieur et distance" sans en oublier l'aération des locaux. Et de s'en expliquer : "Quand on a une charge virale qui est 1000 fois supérieure même quand on porte un masque comme le mien ça peut passer un peu sur les côtés si on est nombreux dans une pièce et qu'il n'y a pas d'aération et le virus peut flotter dans l'air et on peut l'attraper".