Expertise après le décès en Ehpad de deux résidents vaccinés : un échec vaccinal ?

Pour le directeur de l'Agence régionale de santé, c'est donc aux circonstances de leur contamination qu'il faut s'intéresser. "On attend les résultats d'analyse sur ce sujet pour savoir si on est dans un échec vaccinal grave ou si on est face à des patients qui étaient très très fragiles et pour lesquels un Covid ou une grippe peut suffire à causer le décès", explique ainsi à LCI Benoît Elleboode, directeur général chez ARS Nouvelle-Aquitaine.