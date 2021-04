Variants du Covid-19 : comment la police contrôle le respect de la quarantaine imposée aux voyageurs

Ils se présentent chez les voyageurs de manière inopinée pour vérifier leur présence au domicile. Depuis samedi, les policiers se voient attribuer une nouvelle mission : contrôler le respect de la quarantaine désormais imposée à toute personne en provenance d'Inde, du Brésil, du Chili, d'Afrique du Sud, d'Argentine, et de Guyane. Le but : faire face à la menace des variants du Covid très présents dans ces cinq pays.

Dans la capitale, plusieurs contrôles ont été effectués tout au long du week-end. Lisa, étudiante de retour du Brésil et domiciliée dans le 16e arrondissement de Paris accueille plutôt bien cette nouvelle consigne. "On revient quand même d'un pays à risques. J'aurais été étonnée et même énervée qu'on ne soit pas contrôlés, confie-t-elle à LCI. Je suis isolée dans une partie de l'appartement et mes parents dans l'autre".

"Dans les dix jours de leur quarantaine, tout le monde devra être contrôlé au moins une fois, assure un gradé de la préfecture de police de Paris à l'AFP. Mille euros d'amende, c'est quand même assez dissuasif".