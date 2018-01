Vaux-sur-Seine : les habitants isolés par la crue

Pour se rendre à Vaux-sur-Seine, dans les Yvelines, il faut se munir de grenouillères et de barque. En raison de la crue de la Seine, l'île est en partie envahit par l'eau. Sur cette commune de 5 000 âmes, 200 maisons sont victimes d'inondation. Ces habitants, pourtant habitués à la crue de la Seine, n'en ont jamais vu une aussi importante. En effet, celle-ci a dépassé de 40 centimètres le niveau des inondations de 2016. En attendant la décrue, qui risque d'être lente, les riverains s'organisent comme ils peuvent. Le gardien de l'île, accompagné de policiers et pompiers, surveille les maisons désertées et vient en aide à ceux qui ont décidé de rester chez eux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.