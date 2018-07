Vaux : une pension pour animaux domestiques prise d'assaut par des vacanciers

En été, beaucoup de gens partent en vacances sans leur animal domestique. Toutefois, laisser ce dernier tout seul reste un véritable casse-tête pour son maître. A Vaux, l'existence de la pension Matylou a résolu le problème. Ce foyer accueille des chiens et des chats de compagnie et offre un meilleur service à sa clientèle. En cette période de vacances, ce mode de garde est sollicité.



