Véhicules autonomes : comment roulerez-vous en voiture dans cinq ou dix ans ?

Le gouvernement vient de dévoiler plusieurs pistes pour faciliter l'arrivée des véhicules sans conducteur dès 2020. Si vous pensez que rien ne changera d'ici là, vous faites sans doute erreur. En effet, des tests ont déjà prouvé que la circulation de ces types de voitures est technologiquement possible de nos jours. Alors, comment circulerons-nous en voiture dans dix ans ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du DATE 14 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.