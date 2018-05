Vélib' bloqué à Paris : la grève des salariés de Smovengo déclarée illicite... mais la crise demeure

Pour Me Thierry Renard, avocat de plusieurs salariés, deux camps s’affrontent : "On est aux confins de plusieurs libertés fondamentales, le droit de grève contre la liberté d’entreprendre. C’est toujours difficile de trouver un équilibre, mais le tribunal n’a pas été jusqu’à interdire la grève des salariés : en disant que les salariés ne doivent pas bloquer les véhicules et les personnes, il reconnait même ce droit de grève."





Pas sûr, en attendant, que cette ordonnance favorise une sortie de crise. En étant assignés par Smovengo, les employés en grève estiment que leur employeur ne veut pas négocier, et choisit l’option du bras de fer. "Sur ce dossier, Smovengo a un problème de communication : c’est toujours de la faute des autres", dit leur avocat. "On sait que depuis qu’elle a remporté ce marché elle rencontre d’énormes difficultés, mais cela a d’abord été de la faute de JC Decaux, puis du Syndicat mixte, puis de la Ville de Paris, et maintenant elle s’en prend aux salariés", indique-t-il, rappelant que Smovengo a déjà écopé de 3 millions d'euros d'amende (de janvier à mars) en compensation des fortes perturbations du service. "Smovengo veut se défausser de son incompétence sur nous", estime de son côté un salarié assigné en justice, qui préfère garder l’anonymat, évoquant un "bricolage permanent", "un manque d'équipement", et des conditions de travail "faites de bric et de broc". "Cela va finir en catastrophe industrielle", conclut Me Thierry Renard. Me Loïc Touranchet, l’avocat de Smovengo, contacté, n’avait pas encore répondu à LCI en cette fin de journée.





Le mouvement social intervient alors que Smovengo a présenté un plan d'urgence, avec le remplacement de 3.000 vélos bloqués, pour tenter de sortir de la crise le nouveau Vélib parisien depuis la reprise du marché au groupe JCDecaux.