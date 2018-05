"Un licenciement collectif se prépare, visiblement" : les salariés Vélib’ grévistes craignent pour leur poste

Ils ont depuis multiplié les rassemblements, et demandé une médiation, dernier recours selon eux pour sortir de ce "bourbier".





D’où leur "déception" en recevant ces lettres. "Le dialogue social chez Smovengo passe par des huissiers, des assignations au tribunal et un recours aux intérimaires pour contourner le droit de grèves des salariés", déplore un agent. Pour lui, "la direction se met à dos les usagers, des élus, et des propres salariés. Les erreurs stratégiques s’enchaînent depuis janvier et semblent ne jamais prendre fin."

Quelle porte de sortie, maintenant ? La nomination d'un médiateur se profile. Le Syndicat d'élus gestionnaire Autolib' Vélib' Métropole, a en effet indiqué qu'il serait "prêt à intervenir dès que les salariés auront déposé un préavis de grève en bonne et due forme respectant les 5 jours de préavis". Les salariés qui ont reçu des lettres, eux, sont convoqués pour des entretiens les 4 et 5 juin prochain. "C’est proche. On espère que la médiation va régler le conflit avant", commente un salarié à LCI.





De son côté, Smovengo, qui connaît de très importants ratés dans le déploiement de son système de vélo, a fait un nouveau point d’étape vendredi dernier. Il assure qu’un total de 699 stations de Vélib' et quelque 7.000 vélos étaient en service à Paris, et réaffirmé son objectif de 800 stations opérationnelles fin juin. Le "plan d'urgence", la phase 1 d'un plan pour sortir de la crise, est ainsi "achevée", assure Smovengo, qui a indiqué par ailleurs que le mouvement de grève actuel avait une "incidence mais pas d'impact direct et mesurable" sur le déploiement du service.