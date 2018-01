Vélos en libre-service : l'idée révolutionnaire rencontre des blocages

Plébiscitée par de nombreuses villes, l'idée révolutionnaire des vélos en libre-service fait face à de nombreux problèmes. Après seulement trois mois de fonctionnement, un des exploitants décide de jeter l'éponge. Á Paris, les stations de Vélib sont presque vides et certains vélos ne sont plus en état de marche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.