EN DIRECT - Agression de surveillants : le directeur de la prison de Vendin-le-Vieil démissionne

L'appel à ce mouvement "reconductible" est lancé par les trois syndicats l'Ufap-Unsa Justice, syndicat majoritaire, la CGT Pénitentiaire et FO Pénitentiaire. "Tant qu'on ne trouvera pas un chemin d'entente avec le gouvernement, on ne lâchera rien", a affirmé Jean-François Forget qui dénonce "l'impunité totale" dans les prisons. Plus généralement, les surveillants estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies dans les établissements, notamment pour accueillir les détenus les plus radicalisés.





Dans un tract vendredi, l'Ufap-Unsa Justice, et la CGT Pénitentiaire dénonçaient le "laxisme" des gouvernements successifs face au traitement des détenus radicalisés les plus violents. "80% des terroristes circulent dans des conditions de détention classiques", souligne Jean-François Forget lundi sur LCI. "Ils ne sont pas isolés. Celui qui sont passés à l’acte sont auxiliaires, par exemple celui qui sert la nourriture, fait le ménage, a toute liberté car il a acquis la confiance du chef d’établissement." Des allègements de traitement qui seraient dues à des "erreurs de jugement". "Mais il y a beaucoup d’erreurs de jugement. Et à chaque fois, c’est le personnel qui subit." Il avance ainsi des chiffres forts : "Chaque année, c’est 4.000 agressions, et entre 15 et 20 prises d’otage sur personnel par an."