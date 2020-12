Vente des hospices de Beaune : montant record pour la "pièce de charité", au profit des soignants

Le précédent s'établissait, pour 2015, à 480.000 euros. Le montant doit être intégralement reversé aux hospitaliers touchés par le Covid-19. "On aimerait rendre hommage à tous les soignants, en France et dans le monde, qui luttent jour et nuit contre cette épidémie", a déclaré l'acquéreur, un Chinois qui a souhaité conserver l'anonymat et se faisait représenter par la maison Bichot.