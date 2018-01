Vents violents : le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance orange

Deux départements sont maintenus en vigilance orange aux vents violents ce mercredi soir : le Nord et le Pas-de-Calais. Mardi soir, de puissantes bourrasques ont balayé la Corse. Des rafales allant jusqu'à 225 km/h ont été enregistrées au Cap Corse, selon Météo France qui parle d'un record absolu. Par ailleurs, treize personnes ont été légèrement blessées par un container projeté par le vent sur l'île et plus de 15 000 foyers sont toujours privés d'électricité.



