Des haut-parleurs sont-ils couplés à l'échappement de berlines pour en gonfler la sonorité ?

Trop feutrée, la sonorité des moteurs diesels ? C'est en tout cas la raison qu'a invoqué un internaute pour expliquer la présence de haut-parleurs intégrés aux systèmes d'échappement de berlines commercialisées par le constructeur allemande Audi. Grâce à un tel dispositif, les clients pourraient ainsi percevoir un bruit similaire à celui délivré par les motorisations essence, plus généreuses en matière de décibels et potentiellement plus agréables à l'oreille des amateurs d'automobiles sportives.

Deux photos accompagnent cette publication, très relayée sur Twitter et qui a suscité de multiples réactions, souvent incrédules. Si un tel procédé surprend, il s'agit pourtant d'un système bien rodé, que des constructeurs n'hésitent pas à utiliser pour faciliter le passage de leurs clients vers des motorisations réputées moins sportives et/ou chaleureuses à l'oreille. Un procédé marketing bien connu dans le secteur et qui fait écho aux nombreux artifices cosmétiques déployés dans l'automobile.

Si ce dispositif est raillé en ligne et présenté comme "un système d'échappement pour balancer vroumvroum.mp3 à chaque pression de la pédale", la caricature n'est pourtant pas très éloignée de la réalité. Car il s'agit bel et bien d'une caractéristique de certains modèles diesel, au sein de la gamme Audi notamment. Le constructeur a mis au point ce qu'il nomme le "Audi motor sound system", permettant au conducteur de moduler "selon son désir" l'intensité "du son du système d’échappement". Ainsi, "en mode 'Confort', la sonorité est plus subtile et modérée, tandis que le mode « Dynamique » produit un son progressif qui instaure une réelle présence", selon une plaquette promotionnelle.

Un site de la marque ne cache pas l'ambition, revendiquée : il s'agit d'amplifier "le vrombissement de votre moteur". Un accessoire qui n'équipe que des modèles TDI, et donc diesel, à la sonorité moins tonitruante qu'en version essence. Sur YouTube, un vidéaste spécialisé dans les essais automobiles a découvert ces échappements peu communs, et la technologie qui les accompagne. Un certain Philippe, présenté comme travaillant "dans le groupe Volkswagen" propriétaire d'Audi, se charge d'en faire une description. Ne tarissant pas d'éloges sur les niveaux de puissance des moteurs diesels actuels, le représentant estime que "ce qui va manquer [...], c'est le bruit. Pour arriver à convaincre nos clients de rouler dans un diesel performant, il lui faut aussi une sonorisation", lance-t-il face caméra.