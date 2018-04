Vers des destinations insolites pour un agréable séjour

Ce mois-ci on a quelques ponts, mais comme c'est assez court, autant rester au pays sans décalage horaire ni avion. Du côté de Morbihan, il y a le phare de Port-Louis qui a été transformé en gîte. Joliment aménagé avec vue panoramique sur 25 mètres de haut, l'endroit est à 300 euros la nuit. Si le phare affiche complet pour ce mois de mai, l'Hexagone propose d'autres sites tout aussi intéressants. Découvrez en images, le village flottant de Chassey-les-Montbozon, en Franche-Comté, pour un séjour agréable déconnecté du monde extérieur. Dans le parc animalier des Pyrénées également, on peut louer une cabane de trappeur et dormir au milieu des loups.



