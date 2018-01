Vers une amende de 90 euros pour un délit d'outrage sexiste ? "C'est une somme un peu faible", estime Schiappa

La secrétaire d'Etat est également revenue sur un éventuel allongement du congé paternité. "Le gouvernement a demandé une mission à l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) pour étudier l'allongement du congé paternité pour qu'il soit de plus de 11 jours et une meilleure indemnisation." Marlène Schiappa n'est en revanche pas favorable à le rendre obligatoire.





Première raison : le congé maternité n'est pas obligatoire non plus. "Il n'y a pas d'obligation pour les femmes de s'arrêter de travailler en tant que tel lorsqu'elles sont enceintes, donc je trouverais qu’il y aurait là une différence compliquée à justifier", a-t-elle assuré.





Deuxième raison : le rendre obligatoire n'aidera pas à plus en profiter. "Dès lors que le gouvernement veut rendre quelque chose obligatoire, il y a une forme de réticence de la part de la population, assure la secrétaire d'Etat. On l'a vu avec l'obligation de prendre les congés parentaux [Ndlr : depuis 2014, le congé parental pour un enfant est passé de six mois à un an si le père prend le relai de la mère, et vice versa]. Non seulement les pères ne l'ont pas plus pris, mais ils l'ont moins pris".