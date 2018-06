APL : vers un nouveau manque à gagner pour les bénéficiaires en 2018 ?

Dit-il vrai ? Le détail de cette mesure n'est pas facile à trouver, mais nos confrères de BFMTV ont mis la main sur ce fameux alinéa au sein du projet de loi de finances. On peut en effet y lire : " L'indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale, prévue respectivement au troisième alinéa du 3° de l'article L.351-3 du code de construction et de l'habitation, au deuxième alinéa de l'article L-542-5 et au troisième alinéa de l'article L.831-4 du code de la sécurité sociale, n'est pas appliquée en 2018."