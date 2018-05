Versailles : le hameau de la reine se refait une beauté

Si vos envies de tourisme vous poussent vers le château de Versailles, c'est l'occasion de découvrir le hameau de la reine Marie-Antoinette, qui va bientôt rouvrir au grand public après cinq ans de rénovation. Il s'agit de onze maisonnettes à colombages bâties autour d'un lac artificiel. Restauré au début du XXe par le milliardaire américain, Rockefeller. Les travaux ont duré cinq ans et ont coûté cinq millions d'euros. Le jardin secret de cette reine haie du peuple est une découverte assez étonnante. Le hameau a été redécoré dans le style empire avec les meubles de la reine Marie-Louise.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.