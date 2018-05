Veules-les-Roses, ou l'appel à la promenade

Veules-les-Roses est situé entre la mer et la campagne, en Seine-Maritime. Il est traversé par la Veules, le plus petit fleuve de France qui attire des milliers de touristes avec son moulin du XIIIème siècle. Victor Hugo y aimait faire sa promenade. A chaque devanture, des roses ont donné son nom au village, qui a su préserver son authenticité. Formant des allées de verdure, ses chemins de randonnée lui font tout son charme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.