Via Ferrata : leur entretien coûte trop cher aux communes

C'est une activité incontournable de montagne en été. Accessible à tous, la via ferrata est une forme d'escalade légère, mais qui garantit les sensations fortes. Le problème, c'est que les conditions de sécurité sont draconiennes et la facture est parfois trop élevée pour certaines communes. Alors comment font-elles pour s'en sortir ? Nous nous sommes rendus à Puget-Théniers, où les amoureux de randonnée vertigineuse ont pu réinvestir la via ferrata après quatre années de fermeture.



