Viager : les transactions ont progressé de 5% en un an

A Coudray-Montceaux, dans l'Essonne, Jean-Michel et Anne Marie Arnaud, ont décidé de vendre leur bien en viager. C'est une façon pour ce couple de retraités de continuer à habiter dans leur maison et d'obtenir un complément de revenu. La transaction leur permet en effet de toucher une somme initiale appelée "un bouquet", ainsi qu'une rente mensuelle. Sur un marché en progression de 5% chaque année, le viager est une alternative pour ceux qui souhaitent investir dans la pierre sans pourtant disposer d'assez de capital pour un achat classique.



