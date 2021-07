14-Juillet : Marie-Sophie Lacarrau au cœur d'une "démonstration interarmées jamais filmée par la télévision"

Chaque année, TF1 se mobilise pour vous faire vivre la fête nationale au plus près des militaires. Anne-Claire Coudray, Marie-Sophie Lacarrau et Gilles Bouleau, avec de nombreux journalistes de la rédaction, seront de nouveau sur le terrain ce mercredi. Nos équipes se préparent depuis plusieurs mois pour vous faire vivre sur terre, sur l'eau et dans les airs cet événement qui verra le retour avec du public du grand défilé sur les Champs-Élysées, avec près de 4500 militaires attendus sur la grande avenue.

En fil rouge de cette émission spéciale, Marie-Sophie Lacarrau et Denis Brogniart seront en direct de l'île du Levant dans le Var.

Au cœur des installations militaires d'essais de missiles de la Direction Générale de l'Armement (DGA), les téléspectateurs assisteront à une opération de grande envergure. Retrouvez ci-dessous et dans la vidéo en tête de cet article les explications de Marie-Sophie Lacarrau, déjà sur le terrain depuis dimanche.

Vous sortez de votre studio pour présenter le 14 juillet sur le terrain, que va-t-il se passer ?

Marie-Sophie Lacarrau : Je vais vous présenter avec Denis Brogniart une démonstration interarmées jamais filmée par la télévision. Donc, quand vous dites que je sors de mon plateau, oui, puisque cette opération, on va vous la présenter depuis un porte-hélicoptères amphibie, un PHA. On sera au large de l'île du Levant. Quand je dis on sera, on y est déjà en fait depuis dimanche pour préparer cette opération. C'est une opération de très grande envergure, donc on est en immersion avec nos militaires. On vit avec eux sur ce navire, on mange avec eux. On participe à leur entraînement pour pouvoir, le jour J, les accompagner au plus près. C’est-à-dire qu'on ne sera pas là en tant que commentateurs, on sera acteurs avec eux, on arrivera par les airs, par bateau… Ce sera un petit peu la surprise. Mais on aura des hélicoptères dans les airs, des bateaux, des commandos qui seront projetés en rappel... Bref, une opération pour montrer à nos téléspectateurs comment évolue notre armée quand elle se retrouve en intervention sur le terrain et sur des zones particulièrement périlleuses.

Est-ce qu'on se prépare physiquement pour une telle opération ?

Non, pas particulièrement. J'ai la chance de faire un peu de sport, pas mal même. Donc je me dis que ça va aller. Je n’ai pas une ordonnance de sport particulier à faire ou un impératif de forme physique à avoir. De toute façon, il faut que ça aille.

En matière de tenue, vous optez pour le treillis, les Rangers ?

Exactement, comme l'idée, c'est d'évoluer en même temps qu'eux dans les mêmes conditions, oui, on aura une tenue militaire avec Denis, différente de la leur parce qu'on ne se prend pas pour eux. On n'a pas du tout cette prétention-là, mais on sera en tenue militaire. On aura les rangers, vous l’avez dit au début, rien à voir avec le plateau du 13H. C'est un exercice totalement différent. On se prépare déjà depuis plusieurs jours maintenant. J'ai hâte d'y être et de les mettre en valeur. Montrer leur travail, comment ils interviennent quand ils sont sur le terrain.