Défilé du 14-Juillet : au cœur de la répétition générale de la Garde républicaine

Répétition oblige, les cavaliers sont en costume et les chevaux apprêtés. Les sabots sont graissés, les montures sellées et les gendarmes coiffés de leur casque à crinière. "Quand on sait que notre cheval va bien, généralement, il n’y a pas trop de stress non plus de notre côté", explique Marie, sereine en préparant son partenaire équestre, Flamingo. Mercredi, ce sera son premier défilé.

Une fois ces préparatifs effectués, la traversée de Paris peut commencer. Partant des écuries dans le quartier des Célestins (IVe arrondissement), les 240 sabres, comme on les appelle dans le jargon, doivent rejoindre l’Arc de Triomphe. Un départ de garnison qui se fait sous escorte cycliste, composée principalement des familles des cavaliers. "Il y a mon papa qui est à la Garde républicaine et qui joue de la trompette. Du coup, je viens le voir", décrit ainsi un enfant.