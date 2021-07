14-Juillet : les derniers réglages du défilé sur les Champs-Élysées

Et à 6h du matin, il y a quelques rares spectateurs. "Il n'y a quasiment personne. C'est une avant-première, on a l'impression d'être des VIP", confie d'ailleurs l'un d'entre eux. Mais les plus impressionnés, ce sont peut-être les militaires eux-mêmes. Ce mercredi 14 juillet, ils seront 5 000 à descendre l’avenue sur terre et dans les airs.