175e anniversaire d'Auguste Escoffier : le roi des cuisiniers a tout inventé

Marie Soria, l'une des plus grandes cheffes françaises, est un disciple d'Auguste Escoffier. Près de 100 ans après sa mort, l'esprit de cet illustre cuisinier des années folles plane encore dans les cuisines les plus réputées de l'Hexagone. Pour cause, il a fait la révolution, à commencer par l'organisation de la cuisine elle-même. Avant lui, tout le monde faisait tout. Auguste Escoffier a également détaillé plus de 5 000 recettes dans son célèbre guide culinaire, la bible des cuisiniers.