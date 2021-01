20 ans de Wikipédia : on a essayé de piéger l'encyclopédie en ligne

Wipipédia, la célèbre encyclopédie en ligne créée par Jimmy Wales et Larry Sage, a célébré son 20e anniversaire ce mercredi. En deux décennies, la plateforme, chapeautée par une fondation à but non lucratif, s’est imposée comme une source de référence. Aujourd’hui, pas moins de 55 millions d’articles traduits dans plus de 300 langues y sont consultables, gratuitement, grâce à la contribution d’une centaine de milliers de petites mains anonymes. Car Wikipédia est d’abord et avant tout une encyclopédie participative. De fait, n’importe qui peut apporter sa pierre à l’édifice.