20 millions de vaccinés : une performance ?

Le centre de vaccination Paris La Défense Arena n'a pas fait le pont, et aujourd'hui encore planning complet. Sur l'ensemble de la journée, plus de 379 000 premières doses ont été administrées en France. On franchit donc ce samedi la barre des 20 millions fixés par le gouvernement pour la mi-mai. Il aura donc fallu cinq semaines pour passer de 10 à 20 millions de premières injections. Prochain objectif, passé de 20 à 30 millions, et ce en quatre semaines seulement. Ça parait faisable dans ce centre de vaccination, car seules quelques minutes suffisent pour être vaccinées.