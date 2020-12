2020, c’était aussi ça : une année vue autrement

Le 25 février, l'Écosse vote la gratuité des tampons et serviettes hygiéniques pour que toutes les habitantes y aient accès. 2 600 millions de femmes en sont concernées. C'est une première mondiale. En ce 2020, on apprend qu'alors que les rhinocéros blancs du Sud n'étaient plus qu'une cinquantaine sur terre il y a un siècle, ils sont maintenant 17 000. il n'y plus qu'une vingtaine de la lutte contre le braconnage continue. Cette année, nos compatriotes ont été très généreux. Plus de 22 % de dons par rapport à l'an dernier 2019.