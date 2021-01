2020, c'était aussi ça : une année vue autrement

On l'a accusé de tous les maux l'an 2020. Et paradoxalement, cela l'a sauvé. Le pangolin, mis en cause dans l'épidémie de coronavirus, a été officiellement retiré de la pharmacopée traditionnelle chinoise. En clair, on ne pourra plus consommer ses écailles pour soigner l'arthrose et la virilité défaillante. L'animal était justement en voie de disparition. La Nasa a enfin mis au point des toilettes pour femme pour la station spatiale. Les toilettes les plus chères de l'histoire à près de 20 millions d'euros.