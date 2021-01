2020, c'était aussi ça : une année vue autrement

2020, c'était aussi ça ! Kamala Harris est devenue la première femme vice-présidente des États-Unis. Un nouveau bastion masculin est tombé. À quand la Maison Blanche ? Un autre pas pour l'avancée des femmes. Les footballeuses brésiliennes toucheront désormais les mêmes primes et indemnités journalières que leurs homologues masculins. Un nouveau but atteint. La cause animale a aussi avancé en 2020. L'Égypte a interdit l'utilisation des animaux pour le transport des touristes sur les sites archéologiques. Il n'y aura plus de promenades en calèche tiré par des chevaux accablés de chaleur.