2020 : l'année qui a changé leur vie

Souvent, en 2020, nos caméras ont filmé des quotidiens difficiles, des situations qui pouvaient paraître sans espoir, mais pas toujours. Dans la ferme de Pierre, producteur de Neufchâtel, la fabrication a repris. Nous l'avions filmé en avril dernier. Les marchés fermés, il ne pouvait plus vendre ses fromages et jetait son lait. Dès le lendemain du reportage, il a reçu des centaines d'appels. Pierre n'était plus seul face à la crise, et ça lui a donné de la force.