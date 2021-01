2021 : à la poursuite du bonheur

L'année 2021 semble pleine de promesse. Depuis minuit, vous vous souhaitez des vœux de bonheur. Selon la philosophie antique, le bonheur serait même le but de l'existence. Mais comment l'atteindre ? Où le trouver ?

On vous propose un voyage sur les traces du bonheur. On a d'abord trouvé une page blanche. L'endroit parfait pour dessiner les contours d'une année qu'on aimerait tous plus heureuse. Pour l'écrivain et philosophe, Frédéric Lenoir, "le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Et finalement, on se rend compte souvent quand le malheur arrive". C'est pour ça, poursuit-il, que Jacques Prévert a dit cette phrase merveilleuse : "j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant".

Le bonheur, Frédéric Lenoir l'a longtemps cherché. Puis, il en a trouvé la clé. Le philosophe a partagé ses réponses dans des livres qui se sont vendues à des millions d'exemplaires. "Les sages depuis 2 500 ans nous disent : le bonheur est dans l'instant présent. C'est dans la capacité d'être présent et attentif dans l'instant", explique-t-il

Notre voie est ainsi toute tracée jusqu'au bonheur. Pour le rejoindre, nous avons mis le cap sur les Cévennes. Et en chemin à travers villes et villages, on vous a demandé si vous l'aviez rencontré. "Le bonheur, c'est la famille. Il n'y a que ça qui compte", répond un grand-père à notre question. "Partir, venir quand on veut, l'heure qu'on veut, la liberté", lâche une femme. Des joies, des peines, mais du bonheur quand même. Une évidence ou des petits riens. Le bonheur avec ses hauts, ses bas et ses détours. Le bonheur au nom duquel on s'offre parfois un nouveau départ.

Pour nous, ce fut une éclaircie dans la tempête. De celles qui vous font avancer même quand la neige efface les routes, qu'il n'y a plus âmes qui vivent pour vous aider et que des inconnus sortis de nulle part vous prêtent main-forte. Il est comme ça le bonheur. Il arrive parfois quand on ne l'attend plus. Et il existe vraiment, perché à 1 000 m au cœur des Cévennes, un lac à l'image du bonheur, doux et paisible. Alors, chercher sur une carte de France ou en vous-même, vous finirez bien par le trouver. On vous le souhaite.