2021, une année désastreuse pour les viticulteurs

Sébastien Régnier ne s'en remet toujours pas. L'orage et la grêle de ce week-end dans l'Est ont détruit une grande partie de ses vignes. Dernier coup dur d'une année capricieuse. Entre la météo et les maladies, la liste n'a jamais été aussi longue. “On a commencé par une partie du gel, les mange-bourgeons, le mildiou, l'oïdium. Là, il ne reste plus grand-chose à mettre à notre tableau de chasse”. Résultat : le viticulteur s’attend à diviser par deux sa production de bouteilles. Et tout le territoire est concerné. Selon le ministère de l'Agriculture, la récolte pourrait chuter de 24 à 30% cette année. Une baisse historique.