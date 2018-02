VIDÉO - 25 bébés contaminés à la salmonelle depuis 2006 : l'institut Pasteur confirme les propos du PDG de Lactalis

Mais dans cette longue interview, Emmanuel Besnier confesse que des salmonelles ont été trouvées entre 2005 et 2017 dans son unité. Surtout, qu’il n’est pas à exclure "que des bébés aient consommé du lait contaminé sur cette période". Une information confirmée quelques heures plus tard par l'institut Pasteur, qui a confirmé à France Info que 25 nourrissons avaient été contaminés par la même salmonelle, entre 2006 et 2016. On apprend aussi que le PDG du géant laitier a pris la décision de fermer définitivement la tour de séchage numéro 1, là où les bactéries ont été retrouvées. "C’est une décision difficile mais indispensable", explique-t-il.





Et qui aura un coût énorme pour le groupe. "Plusieurs centaines de millions d’euros", concède-t-il, tout en reconnaissant qu’il s’agissait de "la plus grande crise" qu’il ait eu "à affronter dans sa vie de manager". Pour terminer, Emmanuel Besnier annonce qu’il prendra la parole plus souvent dorénavant, "chaque fois que nécessaire."