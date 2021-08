3 500 hectares brûlés : pourquoi le feu est-il difficile à maîtriser ?

Sa progression est fulgurante : quatre kilomètres par heure, quatre fois plus qu'un incendie classique. C'est votre vitesse lorsque vous marchez. Mais le feu aurait-il pu être ralenti en amont ? D'où est-il parti ? C'est juste derrière cette aire de repos, au bord de l'autoroute A57, que le feu s'est propagé vers l'Est, ouvrant un couloir de flammes à toute vitesse. Il se déclare vers 17h45, à hauteur de Gonfaron, 22h La Garde-Freinet, puis il atteint Grimaud à une heure du matin, soit déjà 30 km plus loin. C'est un incendie incontrôlable au pire moment.

Reste une question : le feu sera-t-il bientôt maîtrisé ? Ce soir, le vent devrait en tout cas faiblir. "La terre se refroidit, le vent frotte plus sur le sol et que donc, il ralentit temporairement. Mais, ce qu'il faut voir c'est que demain matin, quand la température va remonter, et lui aussi, il va reprendre", explique notre spécialiste météo, Louis Bodin. Un Mistral cette fois jusqu'à 60 km/h et des températures supérieures à 30°C. La préfecture du Var annonce que le risque d'incendie, mercredi 18 août 2021, reste très sévère.