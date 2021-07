30 km/h à Paris : ce qui change dans les villes qui l'ont déjà fait

Vous ne pourrez plus appuyer sur le champignon dans le centre-ville de Paris. Dès le 30 août, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité de la capitale. D'ici à fin 2021, Nice devrait également lui emboiter le pas. Ce ne sont pas les seules agglomérations qui ont pris cette décision en France. En 2016, Grenoble a été l'une des premières villes à adopter cette limitation de vitesse. Suivie de près par Lille en 2019 et Nantes l'année dernière. Si cette mesure est supposée améliorer la sécurité routière, fluidifier le trafic, baisser les nuisances sonores et lutter contre la pollution, qu'en est-il dans les faits ?

"Je suis obligée de prendre ma voiture tous les jours pour aller au travail, c'est devenu l'enfer", râle une Nantaise dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C'est plus de bouchons, de ralentissements...", ajoute-t-elle. Triste constat pour les uns, dispositif vertueux pour les autres. "Les gens prennent plus les transports. Le vélo est désormais plus rapide pour se déplacer", estime en effet un riverain. Pour ces cyclistes, le passage à 30 km/h ne change pas grand-chose à leur quotidien. "Je n'ai pas spécialement vu la différence", avoue l'un d'eux. "Les parties dangereuses, c'est surtout les intersections, les carrefours où les voitures ne vont de toute façon pas très vite. Elles ne nous voient pas : ce manque de visibilité est plus dangereux que la vitesse elle-même."