4.000 postes à pourvoir : la Marine nationale lance une campagne de recrutement

Sur leur temps libre, 300 militaires prennent un moment pour échanger avec des jeunes en quête d’orientation. Le lieutenant de vaisseau Bellsoley, qui commande le bâtiment école Le Lynx, est l’un d’entre eux. "J’ai rencontré plus d’une dizaine d’étudiants depuis le mois de septembre avec des profils très variés, études en ingénieur, en commerce, en philosophie et des lycéens. Des échanges qui sont très riches à tout niveau. Il faut profiter de ces nouvelles technologies qui nous permettent de retrouver du lien et de pouvoir aider ces étudiants", affirme-t-il.

La Marine nationale a filmé les 50 métiers qu’elle propose. Entre deux cours, Martin et ses amis regardent les vidéos mises en ligne et contactent directement les militaires en activité, par téléphone ou visioconférence. "Ça me conforte et ça me solidifie dans l’orientation et grâce à ces personnes-là, avec qui je peux échanger régulièrement, je sais ce que je vais faire, comment, et quel est mon but à atteindre", affirme Martin.