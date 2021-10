Le discours puissant de Robert Badinter, 40 ans après l'abolition de la peine de mort

Après avoir mis à l'index la Chine, l'Iran, l'Egypte, l'Irak, l'Arabie Saoudite, mais encore les États-Unis, qui condamnent et exécutent encore, a appelé à ce que "la France se doit d'être partout présente au premier rang quand il s'agit de combattre la peine de mort". "Nous refusons que s'accroisse la masse des milliers de condamnés à mort dans le monde parmi lesquels se trouvent des innocents qui peuplent les quartiers de la mort pendant des années, voire des décennies. Tant que dans le monde, on pendra, on gazera, on décapitera, on lapidera, on fusillera, toutes celles et ceux qui considèrent le droit à la vie comme un absolu moral doivent poursuivre leur combat", a tonné l'ancien garde des Sceaux. "La peine de mort est vouée à disparaitre de ce monde parce qu'elle est une honte pour l'humanité", a lancé Robert Badinter.

"En vérité la peine de mort ne défend pas la société des femmes et des hommes libres, elle l'a déshonore. Ainsi, devons nous refuser toujours et partout, sous couvert de justice, que la mort soit la loi".