40 jours sous terre : la formidable adaptation du corps humain

Après 40 jours passés sous terre dans la pénombre isolée du monde et du temps, le cerveau de Marina Lançon, guide en tourisme d'aventure, s'est peut-être modifié pour s'adapter à l'épreuve. Et c'est une question que cette aventure scientifique nous pose à tous : après des mois de pandémies, est-ce que vivre une situation de crise ou de stress modifie notre cerveau et notre comportement ? Pour Marina, comme pour les 14 autres équipiers de l'expédition Deep Time, le temps dans la grotte de Lombrives s'est ralenti. Et à l'issue des 40 jours, elle pensait n'en avoir passé que 29.