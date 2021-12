VIDÉO - 475 habitants, 12 naissances en 2021 : le surprenant baby-boom d'un village de la Sarthe

Car à Tresson, pas de source miraculeuse, ni de potion magique. L’école communale, elle, ne compte que quatre classes. En revanche, une vingtaine de familles est venue s’installée récemment, attirée par la vie à la campagne. "C’est moins cher ici, mais ce sont surtout des gens qui étaient déjà du coin ou qui ont de la famille dans le coin. On leur a dit, Tresson, c’est pas très, très cher, et c’est sympa", détaille Chantal Buin, la maire SE du village.

À quelques pas, Laetitia et son conjoint habitent à Tresson depuis maintenant trois ans et travaillent à proximité. Ils ont également accueilli la naissance d’un bébé en octobre, Liam. Pour eux, ce "baby-boom" dans un si petit village est une énigme. "On ne se l’explique pas. Nous-mêmes, on se posait la même question. Comment on a fait pour se décider… du coup mystère, ça restera un mystère", plaisante Laëtitia Rozier.

Dans l’un des rares commerces du bourg, Géraldine Vidal se réjouit également. Cette ancienne Parisienne gère le bar et l’épicerie de Tresson. "Ça me fait chaud au cœur parce qu’on se dit que l’avenir est tracé et que ça va durer et se perpétuer encore, on en fera peut-être treize l’année prochaine", lance-t-elle en plaisantant. Le défi est lancé. En attendant, pour accueillir les nouveaux enfants, la mairie va ouvrir une maison d’assistance maternelle et construire une aire de jeux.