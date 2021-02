5 euros le quart d'heure : les retards à la garderie punis d'une amende dans une ville de la Somme

Cette mesure a été prise après plusieurs gros retards de parents ces dernières semaines, et devrait entrer en vigueur dans les prochains jours, sous réserve d’une validation par la préfecture. Toutefois, le maire de la commune, Dominique Lamotte, compte sur l’effet dissuasif du dispositif et espère ne pas avoir à sanctionner d’éventuels retardataires, comme il l’explique au dans le reportage ci-dessus au micro de TF1.

"J’espère sincèrement ne pas avoir à l’appliquer, c’est mon vœu le plus cher, celui de toute l’équipe. C’est simplement faire prendre conscience aux gens que des horaires doivent être respectés, c’est tout. J’espère que cela sera efficace et que nous n’aurons pas besoin de facturer quoi que ce soit", souligne l'élu de cette petite commune de 4.000 habitants.

Une décision qui reçoit un accueil mitigé chez les habitants. "Je suis indignée parce que chaque personne peut être en retard à cause d’un accident, à cause de la circulation. Je ne vois pas pourquoi on paierait plus pour cinq ou dix minutes de retard", s’indigne une riveraine, quand un autre Moreuillois tempère : "Cela reste une bonne idée, quitte à toucher au porte-monnaie. C’est le seul moyen de faire réagir les gens."