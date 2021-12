5e vague et Omicron : renforcement des contrôles de pass sanitaire

Quant aux clients, il leur faut également prouver leur identité. "Au mois de décembre, on a commencé a faire des contrôles répressifs, qui s'intensifient de plus en plus cette fin de mois", rappelle le capitaine Gabillard, commandant en second de la compagne de gendarmerie d'Istres (Bouches-du-Rhône). Pour renforcer des contrôles jugés peu efficace par le Premier ministre, les forces de l'ordre se déploient partout y compris au plus près des cimes comme au Corbier en Savoie. Que ce soit aux terrasses ou aux pieds des pistes, il est difficile de passer entre les mailles du filet.