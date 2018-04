VIDÉO - 7 conseils pour relancer le désir au sein d'un couple

LCI : Vous êtes mariés depuis 32 ans, quel est votre secret pour durer ? Avez-vous mis en pratique tous les conseils que vous prodiguez à vos patients ?

Esther Perel : Je suis thérapeute de couple depuis 35 ans et j'ai eu l'occasion de voir ce qu'il ne faut pas faire. Je crois qu'on est tous humain, on a tous des périodes où on se laisse aller mais les couples qui durent sont ceux, à mon sens, qui savent comment se ressusciter. Personne ne vit dans un état de passion permanente, c'est du grand n'importe quoi, mais certains comprennent que quand une distance se crée, il faut savoir très vite rompre avec cet apaisement, en proposant de nouvelles choses qui vont ramener de l'énergie, de la communication, de la sensualité dans le couple. Et c'est ça que j'essaye de mettre en place pour moi et pour les gens avec qui je travaille.

LCI : Est-ce que fonder une famille, c'est la fin du désir dans le couple ?

Esther Perel : Il y a une réalité aujourd'hui : jamais la survie de la famille n'a autant dépendu du bonheur du couple. Voilà la menace. Mais le paradoxe c'est que souvent la qualité relationnelle d'un couple diminue quand les enfants arrivent. C'est-à-dire que le bonheur individuel augmente mais le bonheur relationnel diminue pendant un certain temps. Donc à un moment il faut que cette énergie qui a été redistribuée vers les enfants - le temps, l'attention, la tendresse, le toucher - reviennent un peu vers le couple, au moins à la fin de la première année. Sinon c'est un érotisme qui est dévié : c'est avec les enfants qu'on a des expériences nouvelles, qu'on joue, qu'on est dans l'imaginaire, qu'on est dans le toucher, et le partenaire a seulement ce qui reste. Un des conseils que je donne beaucoup, c'est qu'il est important pendant un certain temps de redéfinir les rôles. Un des partenaires va faire plus attention aux besoins des enfants pendant que l'autre va faire plus attention aux besoins du couple. Et à partir du moment où ces deux fonctions sont interdépendantes et nécessaires l'une à l'autre, le couple peut vraiment rester uni. Si au contraire l'un dit à l'autre : "tu ne fais que penser aux enfants, tu nous négliges complètement" et l'autre répond : "comment tu peux vouloir qu'on passe du temps ensemble, tu as vu tout ce qu'il faut encore faire à la maison". Là ça ne va plus.

LCI : Quelle est la grande différence entre l'amour et le désir ?

Esther Perel : Ils ont un lien intime, mais parfois ils sont aussi en conflit. Dans l'amour, on veut connaître l'autre, se rapprocher, neutraliser la distance, minimiser les menaces, pouvoir compter sur le prévisible, alors que dans le désir il y a une envie d'aller vers l'inconnu, le mystère... Il y a aussi souvent le rejet de la routine. L'envie d'explorer et ne pas d'aller uniquement vers ce qui est déjà connu. Pour certaines personnes, l'amour, la sécurité, le prévisible, la stabilité ouvrent la porte vers le désir mais pour d'autres ce sont deux dimensions assez séparées. Il n'y a pas de modèle fixe.