VIDÉO - À 17 ans, cette Normande va servir la galette des rois à Emmanuel Macron

Ce prix a de plus de quoi émouvoir ses parents. "On était contents, assez fiers. Ça fait plaisir et ça sera une bonne expérience pour elle", se félicite son père, Philippe Gibon, gérant de la boulangerie. "Ça fait 17 ans qu’on est installé et Emma a grandi dans la boulangerie. Donc forcément, il y a des choses qu’elle connaît depuis toute petite. L’évolution s’est faite naturellement", met de son côté en avant sa mère, Christelle Alix, également gérante.

À Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), une commune de moins de 2 000 habitants, la nouvelle s'est vite répandue. C'est avec joie que les clients viennent chercher leur pain, car Emma représente aussi le savoir-faire normand. "C'est une fierté aussi, mais pour elle, parce qu'elle est très jeune quand même", rappelle une cliente. "C’est super, on est content", s’enthousiaste une autre.