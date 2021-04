VIDÉO - À 21 ans, il escalade la Tour Montparnasse à mains nues

Pour réaliser ce projet fou, intégralement filmé par une caméra frontale et un drone amateur, Alexis Landot s'est préparé pendant cinq mois. Et lorsque le moment vient de se lancer, la concentration est maximale aux côtés de l'un de ses amis, qui a déjà gravi le building. "Faut avoir confiance", lui dit-il. "La tour, ce n'est finalement rien par rapport à l'entrainement qu'il y a derrière, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg", poursuit-il.

À la moitié de l'épreuve, le jeune homme trouve même la force d'échanger avec un pompier qui le suit derrière une vitre. "Tout va bien !", lui lance-t-il, demandant au passage à quel étage il se trouve. Le plus dur restent malgré tout les instants de repos, "car plus on monte, plus la structure est brûlante", explique-t-il. Autre difficulté, les pauses se font entre les étages, en équilibre sur des barres métalliques de 2 cm, sur une ou deux jambes.

Et une fois arrivé au sommet, pas de comité d'accueil, mais la police venue le cueillir, car son exploit est aussi un délit. Il sera d'ailleurs auditionné fin avril pour mise en danger de la vie d'autrui.