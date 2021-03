À 25 ans : une commissaire en première ligne à Seine-Saint-Denis

“Aujourd’hui, interpellation de six objectifs simultanément dans le cadre d'une enquête préliminaire pour trafic d’héroïne”. Être la plus précise possible, calme, la commissaire Clara Troalen est à deux heures d’une opération anti-drogue préparée par ses équipes depuis six mois. “Il faut surtout que ce soit clair, que l’on puisse travailler en sécurité. Les enquêtes, ils savent le faire. Ils n’ont pas besoin de moi, ils ont plus d’expériences que moi. Donc, c’est plutôt l’organisation pour que l’on puisse travailler en sécurité”, a-t-elle précisé.