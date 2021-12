VIDÉO - A 8 ans, ce petit Mozart français épate les plus grands pianistes

Considéré comme l’un des plus prestigieux concours dans le monde musical, cette compétition était diffusée à la télévision russe. Accompagné par l’orchestre philharmonique de Moscou, il est arrivé parmi les trois premiers finalistes, ce qui n’était jamais arrivé à un enfant de son âge, et ce, sous les yeux d’un jury composé des plus grands pianistes russes : Elena Bashkirova, George Vatchnadze et Mikhail Voskresenky.

S’il ne finit "que" troisième du concours, le jeune Français a reçu de nombreux compliments de la part du jury. "J’ai adoré au deuxième tour quand Mikhail Voskresenky a dit ‘monsieur Bénoliel me plaît beaucoup'. J’ai aussi visité la place rouge sous la neige", confie le jeune prodige à TF1.