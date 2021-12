VIDÉO - Des militaires font un rodéo près d'un camp de migrants à Calais, une enquête ouverte

Pour l'Etat-major, le conducteur du véhicule "a eu un comportement totalement inapproprié en se livrant à des manœuvres dangereuses", a écrit-il dans un communiqué. Il condamne "fermement" les faits et rappelle "l'exigence d'exemplarité qui s'impose aux militaires des armées françaises". "Les sentinelles sont là en mission de sécurisation sur Calais et le littoral. Ils ont une mission de protection et de lutte antiterroriste", a ajouté, pour sa part, Emmanuel Cayron, directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais.

Si l'incident, s’il peut prêter à rire, fait surtout tâche dans le contexte tendu entre la France et la Grande-Bretagne. Cet épisode met en lumière la "déconnexion (avec) le quotidien des migrants", déplore Nikolaï Posner, coordinateur de la communication de l'association Utopia 56.

"Ce qui est choquant, c'est que ce terrain est interdit l'accès aux associations. On se fait verbaliser dès qu'on s'approche et là, il y a un 4x4 de militaires qui fait des drift au milieu alors qu'on n'a pas le droit de distribuer de l'eau et de la nourriture et que les personnes dorment dans la boue juste à côté", constate amer, un bénévole de l'Auberge des migrants sur Fance Info.